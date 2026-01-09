Samsun'da Akrabasını Tüfekle Vuran Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Samsun'da Akrabasını Tüfekle Vuran Şahıs Yakalandı

09.01.2026 16:45
Samsun'da kavga çıkaran B.M., akrabası H.Y.'yi tüfekle yaralayarak yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da çıkan kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. (24), bir kişiyle kavga ettiği sırada araya girerek kavgayı ayırmak isteyen akrabası H.Y.'ye (25) tepki gösterdi. Bunun üzerine evine giderek tüfeğini alan B.M., yeniden olay yerine gelerek H.Y.'ye ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalarla sol ayağından yaralanan H.Y., olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Bekir Marhan, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde suçta kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.M., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Kavga, Son Dakika

18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
