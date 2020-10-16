Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı - Son Dakika

Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı

16.10.2020 12:08

Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Nezriye Gün ve oğlu Ömer Gün aynı doktorun yaptığı bypass ameliyatlarıyla hayata tutundu.

Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Nezriye Gün ve oğlu Ömer Gün aynı doktorun yaptığı bypass ameliyatlarıyla hayata tutundu.

Samsun'da 20 yıl önce anne Nezriye Gün'ü sağlığına kavuşturan eller, 1 hafta önce oğlu Ömer Gün'ün de hayatını kurtardı. VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Mehmet Özkan bir aileyi birbirine bağladı.

Prof. Dr. Mehmet Özkan, "Ömer Gün isimli hastamız yaklaşık 1 hafta önce kalp krizi nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan anjiyosunda kalp ameliyatı, bypass kararı verildi. Kendisi çok güzel ve başarılı bir ameliyattan sonra bugün taburcu oluyor. Hastamız, 20 sene önce annesini de bypass yaptığım için bana ulaşıp bizim hastanemizde ameliyat olmaya karar verdi. Annesi hala sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Hastamız bugün taburcu olacak. Şu an için gayet iyi. Dört damarına bypass yapıldı. Bundan sonraki yaşantısına dikkat etmesi gerekiyor. Kontrollerine gelecek ve benim takibimde olacak" dedi.

Hasta Ömer Gün, "Çok güzel bir ameliyat geçirdim. Allah razı olsun Mehmet hocamdan. 2-3 saat içerisinde ameliyatımı en güzel şekilde tamamladı. Kendisi 20 sene önce annemi de ameliyat etmişti. Annemin sağlığı şu an yerinde. En ufak bir sıkıntısı yok" diye konuştu.

Ömer Gün'ün oğlu Cihan Gün ise, "Babam geçtiğimiz cuma günü akşamı rahatsızlandı. Acile kaldırdık, kalp çarpıntıları vardı. Mehmet Hocamızın başarılı bir hekim olduğunu biliyorduk. Babaannemi de ameliyat etmişti. Gerek hastane olarak gerek hekimimiz ve ekip arkadaşları ellerinden geleni esirgemedi, babam gerçekten çok başarılı bir ameliyat geçirdi. 4 damarı tıkalıydı. Allah razı olsun hocamdan, 'Sana babanı sağ salim getireceğim. Allah'ın izniyle bizde' dedi. Sözünde de durdu. Şu an çok iyi" şeklinde konuştu.

Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı
Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı
Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı
Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı

Mehmet Özkan, Çarşamba, Samsun, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Dünya'nın yörüngesindeki iki uzay çöpü çarpışmaktan son anda kurtuldu Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun
Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor         
12:25
Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu         
12:22
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek         
10:49
Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu         
10:35
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 12:54:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei