Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta radar tespit cihazı bulundu.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulama kapsamında, şüphe üzerine durdurulan F.Ö. (41) yönetimindeki araçta arama yapıldı.
Aramada radar tespit cihazı bulundu. Cihaza el konulurken, sürücü hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Araçta Radar Cihazı Bulundu - Son Dakika
