Samsun'da arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 3 kişi yaralandı

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i uzman çavuş 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Seymenler Mahallesi Kurtuluş mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada izinli uzman çavuş T.T. ile kardeşi B.T. ve karşı tarafından A.U. silahlı vurularak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN