Asker uğurlama mevlidinde 32 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Asker uğurlama mevlidinde 32 kişi zehirlendi

06.09.2022 15:38
Asker uğurlama mevlidinde 32 kişi zehirlendi

Samsun'da asker uğurlama mevlidinde yedikleri yemekten zehirlenen 32 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da asker uğurlama mevlidinde yedikleri yemekten zehirlenen 32 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Yukarıelma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama mevlit programına katılanlar ikram edilen tavuk, pilav ve ayrandan yedi. İkram edilen yemekten yiyenler bir süre sonra rahatsızlandı. Zehirlenen 32 kişi Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker uğurlama mevlidinde 32 kişi zehirlendi - Son Dakika

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