Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Yukarıelma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama mevlit programına katılanlar ikram edilen tavuk, pilav ve ayrandan yedi. İkram edilen yemekten yiyenler bir süre sonra rahatsızlandı. Zehirlenen 32 kişi Alaçam Devlet Hastanesi 'ne başvurdu.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Asker uğurlama mevlidinde 32 kişi zehirlendi - Son Dakika

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