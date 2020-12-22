Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim yaralandı - Son Dakika

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim yaralandı

22.12.2020 09:59
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim yaralandı, System.String[]

Samsun'un Yakakent ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim, hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yakakent Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ercan Candan, Kozköy mevkisinde otomobiline bineceği sırada Ferdi Y'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan Candan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Candan'ın otomobilinin lastiklerini de kestiği belirlenen zanlı, Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Veteriner, Yakakent, Samsun, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim yaralandı - Son Dakika


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