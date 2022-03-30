Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

30.03.2022 09:43
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Eşinin şehir dışında olması nedeniyle evde yalnız kalan Mehmet Yılmaz'a (57) ailesi ulaşamayınca polisten yardım istedi.

Ailenin Taşkale Mahallesi Köprülüler Caddesi'ndeki evine giren polisler, Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.???????

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Mehmet Yılmaz, Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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