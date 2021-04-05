Samsun'da biri firari hükümlü diğeri esrar kaçakçısı iki kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yaralama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.F.Y'nin evinde saklandığı belirlendi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, O.F.Y, Fener Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Öte yandan JASAT ekipleri Esençay Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi edinilen D.E'nin ikametinde arama yaptı. 19 parça çeşitli dönemlere ait tarihi sikke ve el dedektörü ele geçirildi. Tarihi sikkeler Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

O.F.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.E, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.