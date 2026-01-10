Samsun'da Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Samsun'da Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun\'da Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı
10.01.2026 17:23
Canik'te meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde cenaze dönüşü meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Çelik'in kullandığı 54 AOT 838 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Halil İbrahim Akbulut yönetimindeki 61 AJZ 699 plakalı otomobil ve Muhammet Emin Çelik idaresindeki 55 PP 974 plakalı transporter araç ile çarparak durabildi.

Kazada, transporter araçta bulunan Hilal Çelik ile yoldan çıkan otomobilde bulunan Hamide Çelik, Mehmet Ali Çelik ve Turan Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 54 AOT 838 plakalı araçta bulunan üç yaralının Ordu'nun Aybastı ilçesindeki cenaze törenine katılıp İstanbul'a döndükleri öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Trafik, Canik

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Samsun'da Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
