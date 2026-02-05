Samsun'da Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi düzenlendi

Samsun\'da Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi düzenlendi
05.02.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), ilçe belediyeleri ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi gerçekleştirildi.

Samsun'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), ilçe belediyeleri ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Vali Orhan Tavlı, kamu kurumlarının yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, stantlarda kentin coğrafi işaretli ve almaya aday ürünlerini inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Samsun pidesi, simit, nokul, kaymaklı lokum, tirit, el emeği ürünler gibi Samsun'a özgü ürünlerin sergilendiği ve tanıtıldığı etkinlikte, katılımcılara yöresel lezzetlerin yapımı ve geçmişiyle ilgili bilgi aktarıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, gazetecilere, gastronomi turizminin önemine dikkati çekerek, "Samsun, gastronomi turizmi açısından çok uygun bir şehir. İlk hedefimiz 55 coğrafi işaretli üründür ancak Samsun bunun çok daha fazlasını gerçekleştirebilecek potansiyele sahip." ifadesini kullandı.

İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu da Valilik himayesinde yürütülen koordinasyon çalışmalarıyla coğrafi işaretli ürün sayısının artırılacağını vurgulayarak, "İlimizde coğrafi işaret tescilli ürünlerin sayısını 17'den 55'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm kamu kurumlarımızla bu süreci dinamik şekilde yürüteceğiz." dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise Samsun'un coğrafi işaretli ürün potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Ajans olarak 2017 yılından bu yana coğrafi işaretli ürünleri çalışmalarımızın merkezine aldık. Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve ticarileştirilmesi için katalog çalışmaları ve tanıtım filmleri hazırladık. Teknik destek programlarımızla tüm paydaş kurumlara destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Ekonomi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:10:52. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.