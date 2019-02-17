Son Dakika Haberleri: Samsun'da Cumhur İttifakı'nın Kapsamı Genişliyor

Samsun'da Cumhur İttifakı'nın Kapsamı Genişliyor

1 saat önce

Samsun'da, 31 Mart 2019 seçimlerine Cumhur İttifakı kapsamında hazırlanan AK Parti ve MHP teşkilatları; belediye başkan adaylıklarında olduğu gibi belediye meclis üyeliklerinde de ortak liste hazırlığına başladı.

Samsun'da Cumhur İttifakı'nın Kapsamı Genişliyor, System.String[]
Samsun'da, 31 Mart 2019 seçimlerine Cumhur İttifakı kapsamında hazırlanan AK Parti ve MHP teşkilatları; belediye başkan adaylıklarında olduğu gibi belediye meclis üyeliklerinde de ortak liste hazırlığına başladı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezlerinin direktifleri doğrultusunda Samsun'daki büyükşehir dahil tüm ilçe belediyelerde belediye başkan adaylıklarında ittifak görüşmeleri tamamlanmış ve mutabakata varılmıştı. Buna göre; Alaçam ve Asarcık ilçelerinde MHP'li adayların diğer kalan ilçelerde ve büyükşehirde ise AK Parti'li adayların desteklenmesi kararlaştırılmış ve seçim çalışmalarına start verilmişti. 31 Mart 2019 seçimlerine sayılı günler kala Samsun'da seçim çalışmaları ve hazırlıkları aralıksız sürdürülüyor. Belediye başkan adaylıkları ile ilgili sağlanan mutabakat sonrası şimdi de Cumhur İttifakı'nın kapsamının daha da genişletilmesi gündeme geldi. Buna göre; Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP teşkilatları, belediye meclis üyeliklerinde de ittifak görüşmesi yapmaya başladı. Teşkilatlar arası yapılacak görüşmelerle; Cumhur İttifakı'nın tüm ilçelerde ortak belediye meclis üyesi listesi oluşturması amaçlanıyor. Böylece; Alaçam ve Asarcık'ta Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyesi listesi, diğer ilçelerde ise AK Parti belediye meclis üyesi listesi hazırlanarak seçime bu ortak listelerle girilmiş olacak. 19 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi gereken listelerle ilgili çalışmalar başlamış durumda." - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:50 Kaynak: İHA

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