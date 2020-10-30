Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı

30.10.2020 08:29

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i Irak uyruklu, 1'i Suriye uyruklu toplam 16 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı

Gözaltı, Samsun, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancıya gözaltı - Son Dakika

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