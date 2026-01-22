Samsun'da Denetim Kaçaklarına Cezalar - Son Dakika
Samsun'da Denetim Kaçaklarına Cezalar

22.01.2026 13:28
Samsun'da denetim istasyonlarını atlayan kamyon ve çekiciye toplam 135 bin TL ceza kesildi.

Samsun'da denetim istasyonlarına girmeden kaçan kamyon ve çekici, polis ekiplerince yakalanırken sürücülere toplamda 135 bin TL'yi aşan idari para cezası uygulandı.

Ankara yolu Kavak istikametinde bulunan denetim istasyonunda görevli Karayolları personeli, plakaları kapalı bir kamyonun plakasını okunamaz hale getirerek tartı noktasına girmeden Kavak yönüne doğru seyrettiğini bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kantara girmeden kaçan kamyonu Çakallı mevkisinde seyir halindeyken durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın sebze taşıdığı belirlendi. Denetimlerde sürücünün denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapmak, süre ihlali, fazla yük taşımak ve psikoteknik belgesinin bulunmaması gibi birden fazla ihlal yaptığı tespit edildi. Kamyon sürücüsüne toplam 109 bin 159 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan Ankara yolu Samsun istikametinde bulunan bir başka denetim istasyonunda görevli karayolları personeli, plakaları kapalı bir çekicinin de tartı noktasına girmeden Samsun yönüne doğru ilerlediğini bildirdi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu çekici Toybelen mevkisinde durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın meyve suyu ve süt taşıdığı tespit edilirken, denetim istasyonuna girmemek ve plakanın okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapmak ihlallerinden sürücüye toplam 26 bin 80 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, yük ve ticari araçlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Samsun, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da Denetim Kaçaklarına Cezalar - Son Dakika

