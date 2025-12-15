Denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu

Denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu
15.12.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde denize düştüğü iddia edilen 32 yaşındaki kişinin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da denize düşüp kaybolan bir kişinin cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin iskeleden denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Ekiplerin denizde yaptığı arama çalışmalarında Çobanlı İskelesi'ne 100 metre açıkta Mümin E.'nin (32) cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Mümin E.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı Suudi Arabistan’a bile ihraç ediyor Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı! Suudi Arabistan'a bile ihraç ediyor
Bin 800 rakımlı yayladan toplayıp getiriyor, gören almadan geçmiyor Bin 800 rakımlı yayladan toplayıp getiriyor, gören almadan geçmiyor
Böylesi görülmedi Şakalaşırken az daha canından oluyordu Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu
Osmaniye’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Beşiktaş yönetimi kazan kaldırdı: Artık yeter Gerekeni yapacağız Beşiktaş yönetimi kazan kaldırdı: Artık yeter! Gerekeni yapacağız
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

20:15
ABD’de başladı, tüm dünyaya yayılacak Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
19:33
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
19:05
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:00
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Esenboğa Havalimanı’na metro yapılacak
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak
18:42
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci’nin uyuşturucu testleri pozitif
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif
17:38
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 20:21:46. #7.12#
SON DAKİKA: Denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.