Dereye düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Dereye düşen şahıs ağır yaralandı

26.08.2022 10:51
Dereye düşen şahıs ağır yaralandı

Samsun'da dereye düşen bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da dereye düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye düşen Mümin M.(57) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mümin M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Mümin M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dereye düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dereye düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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