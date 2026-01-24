Samsun'da Emeklilerin Hak Mücadelesi - Son Dakika
Samsun'da Emeklilerin Hak Mücadelesi

24.01.2026 11:59
Tez-Koop-İş Sendikası, emekli maaşlarına zam ve refah payı talep etti. Yürüyüş düzenlendi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN)Samsun'da Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi üyeleri maaş zamlarına karşı sokaklara çıktı. Sendika dönem sözcüsü Burak Can, "En düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. Emekli maaşlarına gerçek enflasyon oranında zam yapılmalı. Emeklilere refah payı verilmeli" dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, İlkadım ilçesinde yürüyüş düzenleyip basın açıklaması yaptı. Sendika binası önünde toplanan grup, sloganlar eşliğinde yürüdü. Basın açıklamasına, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, Devrimci Emekliler Sendikası, Emek Partisi ve CHP Samsun İl Örgütü ile İlkadım, Canik ve Atakum ilçe örgütlerinden temsilciler katıldı.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan konuşmasında, 2026 bütçesinin yüzde 85'inin doğrudan ya da dolaylı vergilerden oluştuğunu söyledi. Vergilerin yaklaşık yüzde 80'inin ücretliler tarafından ödendiğini belirten Çan, "Hükümet vatandaşın cebine iki elini birden sokmuş durumda. Toplam bütçenin yüzde 80'inin ücretliden karşılanması, yabancı sermayeye ve tefecilere teminat olarak gösteriliyor" dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası Dönem Sözcüsü Burak Can ise, emekçilerin ve emeklilerin ağır bir ekonomik tabloyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Açıklanan zam oranlarının enflasyonun çok altında kaldığını belirten Can, "Aldığımız zam yüzde 12, açıklanan enflasyon yüzde 30,09. Bu bir zam değil, açık bir gasptır" diye konuştu.

Vergi yükünün işçilerin sırtına yüklendiğini ifade eden Can, kuyumcuların, yat sahiplerinin ve büyük sermaye çevrelerinin vergi aflarıyla desteklendiğini savundu. TÜHİS tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Can, emeklilerin pazarda, eczanede ve faturalarını öderken zorlandığını dile getirdi. Can, "En düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. Emekli maaşlarına gerçek enflasyon oranında zam yapılmalı. Emeklilere refah payı verilmeli. Sağlıkta katkı payları kaldırılmalı. Emekli maaşlarından yapılan kesintilere son verilmeli. Maaşlar düzenli olarak güncellenmeli. Barınma, ulaşım ile enerji giderlerinde emeklilere indirim sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu konuşmasında, emeklilerin ve emekçilerin artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. 2026 yılının emekçiler ve emekliler için zor bir mücadele yılı olacağını belirten Kutlu, kemer sıkma politikalarının ücretleri reel olarak erittiğini ifade etti. Asgari ücretin alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü söyleyen Kutlu, maaşlarının evrensel standartlara göre belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Samsun'da Emeklilerin Hak Mücadelesi
