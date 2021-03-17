Samsun'da eski hükümlüler devlet desteğiyle seracılığa başladı - Son Dakika

Samsun'da eski hükümlüler devlet desteğiyle seracılığa başladı

17.03.2021 11:09
Samsun'da eski hükümlüler devlet desteğiyle seracılığa başladı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde eski hükümlüler, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldıkları destek sayesinde seracılığa başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde eski hükümlüler, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldıkları destek sayesinde seracılığa başladı.

Hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik projeler kapsamında Adalet Bakanlığınca uygulamaya konulan modern infaz sisteminin vazgeçilmez unsurlarından birini de eğitim ve iyileştirme faaliyetleri oluşturuyor.

Bu faaliyetler, hükümlü ve tutukluların suç ikliminden uzaklaşmalarının yanı sıra meslek sahibi olmalarına, tahliyelerinden sonra sosyal hayata daha hızlı uyum sağlamalarına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce seracılık yapmaya uygun arazi ve becerisi olan 10 eski hükümlünün her biri için DOKAP ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce toplam 495 bin lira hibe desteğiyle 510 metrekare üstten ve yandan havalandırmalı plastik örtülü damlama sulama sistemli sera yapıldı.

Seraları teslim edilen eski hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde marul, domates, salatalık, patlıcan ve fasulye üreterek hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sağladı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hibe desteğiyle eski hükümlülerin kendi işlerini kurmak suretiyle istihdam edilmelerini hedeflediklerini söyledi.

İlçede bu kapsamda 10 eski hükümlüye sera kurulduğunu belirten Aksoy, "Eski hükümlülerimiz bu sayede hem topluma kazandırılıyor hem de tüketici konumundan üretici konumuna geçiyorlar. Geçimini buradan sağlıyor, sosyal standartlarını yükseltiyorlar. Ayrıca son dönemde tarımsal üretim çok önemli. Biz projenin başında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştık." dedi.

Hükümlü ve tutuklulara talep doğrultusunda bulundukları ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde eğitim verdiklerini anlatan Aksoy, diğer kurumların katkılarıyla da eski hükümlülere hibe desteği sağladıklarını dile getirdi.

Eski hükümlüler uygulamadan memnun

Eski hükümlü Refik Gök ise seranın küçük olmasına rağmen yüksek geliri bulunduğunu vurgulayarak, "Devletimizin kurduğu sera bir aileyi rahatlıkla geçindirebilir. Biz seraya marul ekiyoruz. 90 günde 3 bin marul yetişiyor. Devletimiz bize bunu vermişse ben de üretim yaparak devletimize katkı vermekteyim. Güzel bir gelir kaynağımız var." ifadesini kullandı.

Gülseren Hokka da denetimli serbestlikten yararlanırken seracılık öğrendiğini dile getirerek, "Kendi işimi kurmak ve kendi paramı kazanmak için çok iyi bir imkan yakaladım. Serada organik fasulye, patlıcan, marul ve yeşil soğan yetiştiriyorum. Çocuklarımın rızkını buradan kazanıyorum. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Adem Ceylan da bu sayede seracılıkla tanıştığını aktararak, "Benim ilk deneyimimdi, çok da memnun kaldım. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP'a teşekkür ediyorum, bize böyle destek sağladıkları için. Serada marul yetiştiriyorum. Sera bir evi geçindirecek düzeyde gelir sağlıyor." dedi.

Doğu Karadeniz Projesi, Samsun, Tarım, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da eski hükümlüler devlet desteğiyle seracılığa başladı - Son Dakika


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