Samsun\'da Esrar Operasyonu: 6.2 kg Ele Geçirildi

Samsun'da samanın içine gizlenmiş 6 kilogram 230 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Belirlenen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, samanın içine gizlenmiş 6 kilogram 230 gram kubar esrar buldu.
Operasyonda gözaltına alınan G.U. (38) jandarmaya götürüldü.
