Samsun\'da Feci Kaza: 4 Yaralı

SAMSUN'un Canik ilçesinde otomobilin takla atıp karşı yöne geçerek 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. S.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 54 AOT 838 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarpıp takla atarak karşı yöne geçip H.A. yönetimindeki 61 AJZ 699 plakalı otomobil ile M.E.Ç. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada, otomobildeki H.Ç., M.A.Ç. ve T.Ç. ile minibüsteki H.Ç., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.