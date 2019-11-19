Son Dakika Haberleri: Samsun'da fotokapan sayesinde yakalanan kablo hırsızları tutuklandı
Son Dakika Güncel Samsun'da fotokapan sayesinde yakalanan kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da fotokapan sayesinde yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da fotokapan sayesinde yakalanan kablo hırsızları tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan N.D, İ.Y. ve E.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Kavak adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Jandarma Komutanlığınca, Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde 6 farklı olayda haberleşme ile enerji nakil kablolarını çalan kişilerin yakalanması için özel ekip kurulmuş, kablo hırsızlığının önlenmesi ve suçluların yakalanması için Kavak'ta 3, Havza'da 3 ve Ladik'te 4 fotokapan kırsal alanlara yerleştirilmişti.

Kayıtlardan yola çıkan jandarma ekiplerinin suçüstü yaptığı, "dur" ihtarına uymayarak kaçan N.D, İ.Y. ve E.Y. kısa sürede yakalanmıştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise yaklaşık 500 metre uzunluğunda kablonun çalındığı, Kavak, Havza ve Ladik ilçelerindeki 11 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı aktarılmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum
AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı Otobüste genç kıza sözlü taciz iddiası: Karşımda oturma kalk, gözüm kayıyor 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili "satanist ayini" iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:41:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da fotokapan sayesinde yakalanan kablo hırsızları tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]