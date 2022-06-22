Samsun'da gasbedildiğini iddia eden genç kızın yalan beyanda bulunduğu belirlendi - Son Dakika
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Samsun'da gasbedildiğini iddia eden genç kızın yalan beyanda bulunduğu belirlendi

22.06.2022 12:10
Samsun'da gasbedildiğini iddia eden genç kızın yalan beyanda bulunduğu belirlendi

Samsun'da, parasının gasbedildiği iddiasıyla polise başvuran genç kız hakkında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Samsun'da, parasının gasbedildiği iddiasıyla polise başvuran genç kız hakkında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "Samsun'un Atakum ilçesinde 18 yaşındaki F.D. adlı kız, babasına ait kendisinin kullandığı kredi kartı ile ATM'den 6 bin lira çekip deniz kenarına giderek kumsalda saymaya başladı. Bu sırada bir kişi F.D'nin yanına gelerek saydığı 6 bin lirayı alıp kaçtı." şeklinde haberler yayımlandığı belirtildi.

F.D'nin şikayeti üzerine detaylı inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, "F.D'nin yanında 18-20 yaşlarında G.D. isimli erkek arkadaşının olduğu, alışveriş merkezinde alışveriş yaptıkları, paranın bir kısmını da erkek arkadaşına verdiği, ailesinden korktuğu için polise bu şekilde yalan beyanda bulunduğu ve kapkaça uğramadığı tespit edilmiştir. F.D. hakkında suç uydurmaktan adli işlem yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Samsun, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da gasbedildiğini iddia eden genç kızın yalan beyanda bulunduğu belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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