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Samsun'da genç, millet bahçesinde iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'da genç, millet bahçesinde iple asılı halde ölü bulundu

Son Güncelleme: 24.10.2023 18:27

Samsun'da millet bahçesi içindeki su deposu inşaatında bir genç, iple asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da millet bahçesi içindeki su deposu inşaatında 28 yaşındaki genç iple asılı halde ölü bulundu.

İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi Seddeyolu Millet Bahçesi içindeki şantiyedeki su deposu inşaatında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap olduğu öğrenilen Emrah Yaman (28), su deposu inşaatında demire iple asılı halde bulundu.

Samsun'da genç iple asılı halede ölü bulundu
Emrah Yaman

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ve polis, Emrah Yaman'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Emrah Yaman, Samsun, Fatih, Bafra, Polis, İnşaat, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da genç, millet bahçesinde iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da genç, millet bahçesinde iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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