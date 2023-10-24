Samsun'da genç, millet bahçesinde iple asılı halde ölü bulundu

Samsun'da millet bahçesi içindeki su deposu inşaatında 28 yaşındaki genç iple asılı halde ölü bulundu.

İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi Seddeyolu Millet Bahçesi içindeki şantiyedeki su deposu inşaatında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap olduğu öğrenilen Emrah Yaman (28), su deposu inşaatında demire iple asılı halde bulundu.

Emrah Yaman

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ve polis, Emrah Yaman'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.