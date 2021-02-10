Samsun'da görevli doktor korona virüsü 2. kez yendi - Son Dakika

Samsun'un Terme İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Serhan Sezgin, iki kez yakalandığı korona virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de her geçen gün yeni korona virüs vakalarına rastlanıyor. Bu süreçte korona virüsü yenen bazı kişiler aylar sonra tekrar belirti gösterebiliyor. Ortopedi Uzmanı Opr. Doktor Serhan Sezgin ise ilk yakalandığı korona virüsü hafif atlattı. Akabinde 1 buçuk ay sonra testi tekrar pozitif çıkan Doktor Sezgin bu sefer hastalığı ağır atlatarak 1 ayı aşkın süre sonra görevine dönebildi.

Yakalandığı korona virüs sürecini anlatan Dr. Sezgin, "İki ay önce normal hasta bakarken geçmiş yıllarda yaşanmış grip gibi semptomlarım başladı. Semptomlar hafif olunca çok önemsemedim ve çalışmalarıma devam ettim. Fakat süreç uzadı ve PCR testi yaptırdım. Pozitif çıktım. Tedavimi aldım, karantinada sürem geçti. PCR tekrar negatife döndü. Yeniden çalışmaya başladım. İlk hastalığı atlattıktan 1 buçuk ay sonra aynı semptomlar tekrar başladı. Test yaptırdım ve yine pozitif geldi. Tedavime ve karantinama devam ettim. Bu sefer ilki gibi değildi. Ağrılarım baya fazlaydı. Akciğer tutulumu oldu. Tedaviler devam ederken başka başka semptomlar ortaya çıktı. Artık tedaviye evde devam edilmeyecek hale gelince acilen hastaneye yatmak durumunda kaldım" dedi.

"VÜCUDUN SU VE TUZ DENGESİNDE AKSAKLIKLAR OLDU"

4 gün dahiliye servisinde yattığını ifade eden Dr. Sezgin, "Yatış sebebim de akciğer problemim değildi, vücudumda su ve tuz dengesini sağlayan endokrin sistemlerde bir takım aksaklıklar oluştu. Bunların tedavisine vücudum cevap verdi. Sonrasında belli bir süre geçtikten sonra hasta bakmaya başladım. 2. kez rastlanabiliyor ama çok sık değil. Başıma geldikten sonra bu su ve tuz denge bozukluğunu araştırdım. Tek olmadığımı öğrendim. Vücudun çok sistemini etkileyebiliyor" diye konuştu.

Korona virüsü ikinci kez atlatan Uzm. Dr. Serhan Sezgin, Terme Devlet Hastanesi'nde görevine devam ediyor.

-İHA-