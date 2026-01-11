Samsun'da Güvercin Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Samsun'da Güvercin Yarışması Düzenlendi

Samsun\'da Güvercin Yarışması Düzenlendi
11.01.2026 22:21
Samsun'da düzenlenen etkinlikte 500 güvercin yarıştı, dereceye girenler ödüllendirildi.

Samsun Güvercin Yetiştiricileri ve Serinofil Derneğinin (SAGÜYES) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Türkiye genelindeki güvercin severler bir araya geldi.

Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yıl boyunca 3 kategoride yarışan 500 güvercinden dereceye girenler belirlendi.

Yarışmalarda, taklacı güvercinler, uçuş performansı yüksek oyun kuşları ile serinofil (süs) güvercinleri kategorilerinde dereceye giren güvercinler değerlendirildi.

Uzman jüri güvercinlerin uçuş kabiliyetlerini, oyun performanslarını, ırk özelliklerini ve genel kondisyonlarını dikkate aldı.

Samsun Güvercin Yetiştiricileri ve Serinofil Derneği Başkanı Hikmet Şimşek, AA muhabirine, 81 ilden güvercin severleri etkinlikte ağırladıklarını söyledi.

Hakemler eşliğinde müsabakalara katılan ve derece yapan kuşlara ödül vereceklerini bildiren Şimşek, "Her ilde güvercin severler dernekleri var. Yarışmalarımızı tüzüğümüze uygun gerçekleştiriyoruz." dedi.

Memleket kupası ve eke kategorilerinde Tuğrul Şahin ile Cengiz Öztürk birinci oldu. Yavru kategorisinde ise Fatah Tosun birinciliği elde etti.

Tören, dereceye giren güvercin sahiplerine kupalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Samsun, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Güvercin Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Güvercin Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
