Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130-150 liradan satışa sunuluyor.
Saathane Meydanı'ndaki balıkçı tezgahları, bol balık çeşidiyle hareketlendi.
Kentte balık alışverişinde önde gelen merkezde hamsi, kilogramı 130-150 liradan satılıyor.
Tezgahlarda kilogram olarak levrek 450-500, çipura 200-400, somon 200-300, uskumru 150, alabalık 200, barbun 150-200, yayın 250, istavrit 100-120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan satışa sunuluyor.
Samsun'da Hamsi Fiyatları 130-150 Lira
