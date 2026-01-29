Samsun'da Heyelan Davası İçin Keşif Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Heyelan Davası İçin Keşif Yapıldı

29.01.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik'teki heyelanda hayatını kaybeden ailenin tazminat davası için olay yerinde keşif yapıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda aracını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelan nedeniyle ölümüyle ilgili açılan tazminat davası dolayısıyla olay yerinde keşif yapıldı.

Samsun 1. Tüketici Mahkemesi, bir süre önce eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitiren Çiğdem Kaya tarafından olayın yaşandığı akaryakıt istasyonunun sahibine yönelik açılan tazminat davası kapsamında olay yerinde keşif yapılması kararı verdi.

Bunun üzerine mahkeme ve bilirkişi heyeti, olay yerine geldi. Keşfi, heyelanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Çiğdem Kaya ile taraf avukatları da takip etti.

Çiğdem Kaya, keşfin ardından yaptığı açıklamada, geçen yıl 27 Nisan'da yaşadıklarını "kıyamet" olarak nitelendirdi.

Cehennem azabı gibi bir olay yaşadıklarını belirten Kaya, "O cehennem ateşi benim burama girdi, sönmüyor, gitmiyor bir türlü. Hayatımı mahvettiler. Ailem yok oldu. Bir ihmal, bir sorumsuzluk yüzünden ailemi kaybettim. Bu sorumsuzluk yüzünden beni perişan ettiler. Beni mezarlıklardan mecbur bıraktılar taşınmaya. Beni Samsun'a sığdıramadılar, bunu sürekli de söyleyeceğim. Beni kandırıp, 'Evi satacağız, çık.' diye evden çıkarıp kendileri oturanlar var. Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Allah'a bırakıyorum." dedi.

Kaya, istasyonun yanındaki alışveriş merkezinin kapatılacağının söylendiğini ancak kapatılmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan buraya geldiğimde mezarlıkları ziyarete giderken insanların alışveriş merkezinden alışveriş yaptığını gördüğümde üzülüyorum. Çocuklarına kıyafet, elbise alıyorlar. Benim burada 2 çocuğum öldü, nasıl rahat giydirebiliyorsunuz kıyafetleri? Vicdanınız nasıl elveriyor? Bugün benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Allah'a bırakıyorum. Rabb'im ödetsin diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Ülkemizde adalet istiyoruz ya, çocuklarımız, gençlerimiz artık ölmesin, adalet olsun. Bir de annelerin canları yanmasın artık. Kadınlar mağdur olmasın."

Müşteki avukatı Kartal Akcan da keşfe mahkeme ve 2 iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi ile jeoloji mühendisinin katıldığını belirtti.

İstasyonun bulunduğu bölgede kusur olduğunu aktaran Akcan, "Türkiye Cumhuriyeti'nde mevzuat, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler son derece düzgün. Bunda bir sıkıntı yok ama maalesef uygulamada, yani ruhsatlandırma aşamasında, kontrol anlamında ilgili kurumların, belediyelerin eksikliği var. Örneğin Kartalkaya'da, Bolu'da malum otel yangını oldu, ondan sonra Türkiye'deki bütün oteller, turistik oteller çok sıkı şekilde dört dörtlük denetleniyor. Keşke olay olmadan bu yapılsaydı. Şimdi bu olaydan tam bir ay sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldı. Burası yaklaşık 4-5 kilometre boyunca heyelan bölgesi ilan edildi ve yıkılacak, kamulaştırılacak. Bu da çok güzel, mükemmel bir uygulama ama bir hukukçu veya vatandaş olarak talebimiz, bu olaylar olmadan keşke tedbirler alınsa. O zaman bu ölüm olmazdı." diye konuştu.

Olay

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda geçen yıl 27 Nisan'da toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya hayatını kaybetmişti.

Akaryakıt istasyonunda aracını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelan nedeniyle ölmesine ilişkin istasyon sahibi ve mesul müdürünün yargılanması da Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, İnsan Hakları, Güncel, Samsun, Canik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Heyelan Davası İçin Keşif Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:39:30. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Heyelan Davası İçin Keşif Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.