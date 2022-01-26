Üye Girişi
Samsun'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Samsun'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

26.01.2022 15:19
Samsun'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Samsun ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından temizlik çalışmaları devam ediyor.

Samsun ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Aktaş, Şıhlı, Hızarbaşı, Daldere ve Büyülalan mahallelerindeki karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Orhan ve Özel, ekiplere çalışmalarından dolayı ilçe halkı adına teşekkür etti.

Kaymakam Orhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını da istedi.

Vezirköprü'de belediye ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor

Vezirköprü ilçesinde hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve kaldırımlardaki buzları temizleme çalışması yapıyor.

İlçenin birçok cadde ve sokağında yürütülen çalışmalarda ekipler kaldırımlardaki buzları kırarken, kepçelerle de yolda bulunan kar ve buzlar kamyon ve römorklara yüklenerek kaldırıyor.

Kavak'ta vatandaşlara çatıdan düşen kar kütlesi uyarısı

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların çatılarda oluşan kar kütlesine karşı tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Yoğun kar yağışıyla çatılarda oluşan kar kütlesinin tehlike yaratacağına işaret eden Sarıcaoğlu, "Çatılardaki kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Ağırlığa dayanamayan kar birikintisi her an düşebilir. Bu vesileyle vatandaşlarımız, saçak altlarından geçerken can güvenliklerini dikkate alarak tedbirli davranmalı." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Hisarcık, Samsun, Ladik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı         
15:18
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Can havliyle uykusundan uyandı yüzü tanınmaz hale geldi! O maddeyi yüzüne kız kardeşi dökmüş! Can havliyle uykusundan uyandı yüzü tanınmaz hale geldi! O maddeyi yüzüne kız kardeşi dökmüş!         
14:34
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki         
18:46
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22

Son Dakika Haberleri
15:18 Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
15:14 Araştırmalar ortaya koydu! Cinsel ilişki esnasında ölüm yalnızca orta yaş erkeklerle sınırlı kalmıyor!
15:11 İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!
15:08 Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor
14:47 Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Sayı 6'ya çıktı! Vaka artışı durdurulamıyor
14:36 Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış
14:36 Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı
14:31 Kuruluş Osman bu akşam ekranlarda! Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak?
14:21 Bu araştırma şaşırtacak! Yurt dışında yaşamak istediğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 53
14:11 İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 15:28:53. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement