Samsun'da kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Koldere Mahallesi'nde yaşayan Murat Baştürk (34), dün ot toplamak amacıyla ormanlık alana gitti.

Baştürk'ün bir daha eve dönmemesi üzerine ailesi, jandarma kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ile AFAD ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucu Abdal Deresi'nde Baştürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Baştürk'ün yamaçtan yuvarlanarak dereye düştüğü tahmin ediliyor.