Samsun'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Samsun'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

20.04.2022 10:41
Samsun'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun Terme ilçesinde, kereste imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun Terme ilçesinde, kereste imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarlı Mahallesi'nde, A.E'ye ait kereste imalathanesinde, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerindeki keresteler ve imalathane kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin liralık hasarın oluştuğu yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Fırının odunluğunda yangın çıktı Fırının odunluğunda yangın çıktı BİNANIN ÇATISI YANDI BİNANIN ÇATISI YANDI

Sakarlı Mahallesi, İtfaiye, Samsun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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