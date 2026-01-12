Samsun\'da Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklı Kavga

Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerinde kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Yenimahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada M.B. (19), T.G. (18) ve G.K.'yi (34) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu şüpheliler M.B. ile olay sırasında yanında bulunan Y.E.K. ve E.E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN