Samsun'da Kovid-19 vakaları yeniden artışa geçti - Son Dakika

Samsun'da Kovid-19 vakaları yeniden artışa geçti

04.11.2020 13:27
Samsun'da Kovid-19 vakaları yeniden artışa geçti, System.String[]

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında kritik eşiğe yaklaşıldığını duyurdu.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında kritik eşiğe yaklaşıldığını duyurdu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da salgının seyrinin ilk günden itibaren halkın aldığı tedbirlerin düzeyine göre vaka sayısında artış veya azalış şeklinde kendini gösterdiğine işaret etti.

"İki haftada vakalar yaklaşık yüzde 40 arttı"

Eylül ayında tırmanışa geçen vaka sayılarının ekim ayı içinde yapılan uyarılar ve halkın kurallara uyumu sayesinde azaldığını vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Ancak üzülerek görmekteyiz ki, özellikle son iki hafta itibarıyla vaka sayılarımız yeniden artışa geçti. Bu iki haftada vakaların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını söyleyebiliriz. Tüm ilçelerimizde genel bir artış söz konusu ancak özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Rakamlar maalesef bize yavaş yavaş Samsun için yeniden kritik eşiğe geldiğimizi söylüyor. Samsunluların kırmızı alarm verip daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi."

"Aile içi ziyaretler ertelenmeli"

Son dönemdeki vaka artış oranı irdelendiğinde bu artışların yüzde 70 ila 80 oranında aile içi ziyaretlerden kaynaklandığının altını çizen Oruç, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız maalesef yapılan tüm uyarılara rağmen akraba, eş dost ziyaretlerine devam ediyorlar. Kapalı alanlarda ve yeterli havalandırma koşulları sağlanmadan, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden yapılan bu ziyaretler ilimiz için şu an en büyük bulaşı tehdidini oluşturuyor. Sayısal veriler bize ilimizde pozitif olan bir kişinin, aile ortamında bunu ortalama 5 kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Virüsü maalesef sevdiklerimize, elimizle götürüp teslim ediyoruz."

Oruç, vaka artışının, havaların daha fazla soğuyacağı, insanların kapalı alanlara yöneleceği günler öncesinde herkes için bir uyarı olması gerektiğine dikkati çekti.

Gerekli önlemler alınmazsa, griple birlikte bulaşma gücü artacak ve kendine rahat yayılım alanı bulacak virüsü durdurmanın zor olabileceğini hatırlatan Oruç, "Lütfen tedbirlerimizi gevşetmeyelim, aile içi ziyaretlerimizi sonlandıralım, mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda kalabalıklarla bir araya gelmeyelim, gelmeyelim ki bu kış mevsimi daha fazla insanımız hastalanmadan ve hayatını kaybetmeden geçirelim. Kötü seçimlerimizin, kötü sonuçları olacağını unutmayalım." uyarısında bulundu.

Muhammet Ali, Samsun, Eylül, Oruç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Kovid-19 vakaları yeniden artışa geçti - Son Dakika


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