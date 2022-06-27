Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu biri kadın 2 kişi ağır yaralandı.

S.T. (39) idaresindeki minibüse Tilkili Mahallesi'nde seyir halindeyken tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

Mermi ve saçmaların isabet ettiği minibüsün sürücüsü S.T. ile araçta bulunan N.Ç. (37) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.T. ve N.Ç, kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmanın ardından E.Ç, O.Ç, A.K. ve İ.T. gözaltına alındı.