Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

27.06.2022 14:33
Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu biri kadın 2 kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu biri kadın 2 kişi ağır yaralandı.

S.T. (39) idaresindeki minibüse Tilkili Mahallesi'nde seyir halindeyken tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

Mermi ve saçmaların isabet ettiği minibüsün sürücüsü S.T. ile araçta bulunan N.Ç. (37) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.T. ve N.Ç, kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmanın ardından E.Ç, O.Ç, A.K. ve İ.T. gözaltına alındı.

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Aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası Aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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