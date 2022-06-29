Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. yönetimindeki 55 AGC 992 plakalı motosikletli kurye, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Zehra Y.'ye çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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