Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

29.06.2022 15:33
Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. yönetimindeki 55 AGC 992 plakalı motosikletli kurye, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Zehra Y.'ye çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da 'Vefa Klasik Sanatlar Sergisi'nde 120 eser sergilendi Samsun'da 'Vefa Klasik Sanatlar Sergisi'nde 120 eser sergilendi Silahlı yaralama şüphelisi tutuklandı Silahlı yaralama şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:30 Babasını hacca yolcu etmek için köye gelip sele kapılan gencin kıyafeti ve ayakkabısı bulundu: Acılı dede gözyaşlarına hakim olamadı
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:57 Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:39:52. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement