Samsun'da narkotik uygulamasında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da narkotik uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

19.10.2020 11:17
Samsun'da narkotik uygulamasında 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, 161 kişi, 25 araç, 8 iş yeri, 3 park ve 6 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 1 kilo 8,68 gram esrar, bir miktar esrarlı sigara, hassas terazi, 4 cerrahi eldiven ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı, 2 şüpheliyi de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da narkotik uygulamasında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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