Samsun'da lisede vahşet! 17 yaşındaki çocuk, okula gelen annesini silahla öldürdü, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaraladı - Son Dakika
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Samsun'da lisede vahşet! 17 yaşındaki çocuk, okula gelen annesini silahla öldürdü, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaraladı

05.01.2023 15:03

Samsun'da eşinden boşanan 3 çocuk annesi kadın, velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. 17 yaşındaki çocuk, kardeşlerinin yanına gittiğini öğrendiği annesini silahla öldürdü. 17 yaşındaki cani, annesinin erkek arkadaşını ise ağır yaralandı.

Canik'te eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük (50), erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti.

HABERİ ALIR ALMAZ SİLAHLA OKULA GELDİ

Okul yönetimi de babaları A.Ö'yü (47) telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Kadının büyük oğlu A.A.Ö. (17), annesinin bulunduğunu öğrendiği ortaokula gidip binaya girdi. A.A.Ö, tabancayla binanın içinde annesine, ardından da okul bahçesine çıkıp burada bulunan Bilgin İ'ye ateş etti. Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Bilgin İ. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BABA OĞUL GÖZALTINDA

Olay yerinden kaçan A.A.Ö, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Canik ilçesindeki ikametinde suç aletiyle yakalandı. Polis, baba A.Ö'yü de gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Samsun, Canik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da lisede vahşet! 17 yaşındaki çocuk, okula gelen annesini silahla öldürdü, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da lisede vahşet! 17 yaşındaki çocuk, okula gelen annesini silahla öldürdü, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaraladı - Son Dakika
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