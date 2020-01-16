Samsun'da ortaokul öğrencileri, İdlib'deki çocuklar için yardım topladı - Son Dakika

Samsun'da ortaokul öğrencileri, sosyal medyada gördükleri bir paylaşımdan etkilenerek İdlib'deki çocuklar için yardım topladı.

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği tarafından başlatılan "Mazluma Çatı Olalım 55 Acil Yaşam Evleri" kampanyasına katıldı.

Öğrenciler tarafından toplanan yardım, İdlib için kullanılmak üzere Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneğine teslim edildi.

Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Başkanı Hüseyin Mutlu, AA muhabirine, çocukların bu şekilde duyarlılık göstermelerinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Tüm mazlumların kanının da gözyaşının da aynı renk olduğuna işaret eden Mutlu, "Geleceğimiz olan bu çocukların infak konusuna bu kadar sahip çıkması, bizim için çok önemli. İnşallah onlar bu birlikteliği bizden daha iyi kurgulayacak." ifadesini kullandı.

Bu yaşlarda yapılan yardımın, yardımların en temizi ve en değerlisi olduğunu vurgulayan Mutlu, "Bir tır yardım bağışlayan kişiler var fakat çocukların kumbaraya attığı tüm varlığı olan 25 kuruşlar bizim için çok daha önemli. İnsanlar bu çocuklar gibi hassasiyet gösterirse yeryüzünde ne mazlum kalır ne aç ne de evsiz. Çocuklarımıza bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Usta da öğrenciler yardım konusuyla ilgili geldiklerinde heyecanlarını görünce okula yardım kampanyasını törenle duyurduklarını anlattı.

Bir haftada yardımı topladıklarını dile getiren Usta, yardım edecekleri yeri görmeleri için de birlikte derneğe gittiklerini belirtti.

Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Zeynep Sare Şengül ise sosyal medyada gördüğü bir fotoğraftan etkilendiğini, annesine "Ne yapabiliriz?" diye sorduğunu söyledi.

Annesinin İHH'nın yardım kampanyasına katkıda bulunabileceklerini söylemesi üzerine arkadaşlarına haber vererek okul müdürleri ile konuştuğunu dile getiren Şengül, "Müdürümüz ve öğretmenlerimizin desteğiyle okuldaki tüm sınıfları gezerek harçlıklarından artırdıkları bağışları topladık. İdlib'de acil yaşam evi yaptırmak amacıyla toplanan yardımları derneğe teslim ettik." diye konuştu.