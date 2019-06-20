Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü
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Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ladik Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir öldü.

Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, System.String[]
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ladik Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir öldü.
Ladik ilçesi Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir (53) yönetimindeki 05 FH 818 plakalı otomobil, Kavak ilçesi Mahmutlu sapağı mevkisinde bariyerlere çarpıp sürüklendikten sonra su kanalına devrildi.
Kazada Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Demir'in cenazesi, Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:42 Kaynak: AA
Kavak, Samsun, Güncel
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