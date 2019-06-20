Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ladik Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir öldü.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:42 Kaynak: AA
'un Kavak
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ladik
Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir
öldü.
Ladik ilçesi Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir (53) yönetimindeki 05 FH 818 plakalı otomobil, Kavak ilçesi Mahmutlu sapağı mevkisinde bariyerlere çarpıp sürüklendikten sonra su kanalına devrildi.
Kazada Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Demir'in cenazesi, Kavak Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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