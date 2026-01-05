Samsun'da Oyuncak Tutkunları

Samsun'da yaşayan Mutlu ve Gökhan Coşkuner çiftinin oyuncaklara olan merakı, yaklaşık 2 bin parçalık koleksiyona dönüştü.

Coşkuner çifti, sevdikleri oyuncakları satın almalarının yanı sıra koleksiyonlarındaki eksik parçaları ya da tasarladıkları oyuncakları 3D yazıcı ile yapıyor.

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan çift, yaptıkları oyuncakları dezavantajlı çocuklara hediye ediyor.

Mutlu Coşkuner (37), AA muhabirine, öğretmen olduğunu, bir şirkette çalışan eşinin ise işinden ayrılarak bütün vaktini oyuncak yapımına ayırdığını anlattı.

Eşiyle evlenmeden önce oyuncak biriktirmeye başladıklarını belirten Coşkuner, "On yıldır eşimle birlikte koleksiyonerlik yapıyoruz. Oyuncak koleksiyonumuz var. İlk aldığımız parça Ninja Kaplumbağalar'dan Michelangelo'ydu. Bizim çocukluğumuzun kahramanıydı ve hala durur. Sonra 'Şunu da alalım, bunu da alalım' derken bu iş bayağı böyle daha da güzel bir yere gitmeye başladı." dedi.

Koleksiyonun zamanla üretme fikrine dönüştüğünü anlatan Coşkuner, "İlk rafımız doldu. Ondan sonra ikinci rafımız doldu. Bunun için bir oda ayırdık. Benim eşim özel bir şirkette yöneticiydi. Hep böyle bir iş yapmak istedi. 'Ben de kendi oyuncağımı üreteyim' diyordu her zaman. Beni de bu konuda destekledi. Ben de ona destek oldum. Sonra dedim ki 'Gökhan neden olmasın? Neden biz kendi oyuncaklarımızı yapmayalım? Sonuçta bir şey üreteceğiz. Neden bu olmasın dedim.' Sonrasında 3D yazıcı işine başladık." diye konuştu.

Evlerinde bir odayı atölyeye dönüştürdüler

Yazıcıların sayısının zamanla birden ikiye, ikiden üçe çıktığını dile getiren Coşkuner, "Şu anda da toplamda beş makinemiz var. Evimizin bir köşesini bunun için ayırdık ve bunun için odamızı atölye yaptık. Koleksiyonumuz var bizim ama şu anda da kendi oyuncaklarımızı üretmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Samsun'da kısa sürede tanınır hale geldiklerini belirten Coşkuner, sözlerine şöyle devam etti:

"Eşimle bazen yolda giderken, 'Oyuncakçı abi, oyuncakçı abla' gibi ifadeler kullanılması bizi çok fazla mutlu etti. Sonra dedik ki doğru yoldayız. Eşimle birlikte koleksiyon yaparken çevremiz bize 'Çocuk musunuz' tarzında bakıyordu. Evet, baktığınızda çocuk değiliz ama ruhumuz çocuk çünkü eşim de ben de animasyonlara çok fazla düşkündük, çok fazla seviyorduk. Evin içinde tamamen bizim fantastik bir dünya var. İnsanların evinde yoğurt bitti, makarna bitti gibi ifadeler geçerken bizim evde şöyle ifadeler var; 'İşte Stiç'in kulağını yaptık mı, işte Balbazar'ın dişini taktık mı? veya Olaf'ın kaşı düşmüş, baktın mı? Sünger Bob'un ayağını yaptın mı?' Bu şekilde ifadelerimiz var."

"Sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla yer almak istiyoruz"

İleride kendi oyuncak markalarını oluşturmak istediklerini vurgulayan Coşkuner, "Amacımız yaptığımız işi çok daha ileri bir seviyeye taşımak ve kendi markamızı oluşturmak. İnsanları mutlu etmeye tamamen odaklıyız. O yüzden sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla yer almak istiyoruz. Lösemili, otizmli, down sendromlu yani özel gereksinimli tüm çocuklarımıza daha fazla ulaşmak istiyoruz." dedi.

Sevdikleri karakterlere koleksiyonlarında yer veriyorlar

Gökhan Coşkuner (32) ise küçük yaşlardan beri oyuncak merakının olduğunu ve sevdiği parçayarı biriktirdiğini söyledi.

Coşkuner, "Eşimle beraber 10 yıl önce ki o zaman evli de değildik, aldığımız bir karar ile işi koleksiyon kısmına döndürdük. 10 yıldan beri bu figürleri topluyoruz. Bizim için çok anlam ifade ediyor. Koleksiyonumuzdaki parçaları şeklini beğendiğimiz için değil, karakterini sevdiğimiz, duygusal bir bağ kurduğumuz için almayı tercih ediyoruz." dedi.

Koleksiyonlarının gün geçtikçe büyüdüğüne işaret eden Coşkuner, "Evimizin diğer evlerden farklı olduğunu düşünüyorum. Şu anda imal ettiklerimizle beraber oyuncakların sayısı 2 bini buldu. Beş yıldan beri yönetici olarak çalıştığım işten istifa ederek bu işe başladım." bilgisini paylaştı.

Her yeni ürünün kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını da dile getiren Coşkuner, "Çıkarttığımız yeni bir model de gerçekten beklediğimiz gibi, beklediğimiz kalite de beklediğimiz şekilde çıkarsa aynı yeni bir bebek doğmuş gibi bu heyecanı, mutluluğu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Coşkuner, şimdiye kadar 200'e yakın oyuncak tasarladıklarını, çocuklar kadar yetişkinlerin de oyuncaklarına ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.