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Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü - Son Dakika

Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü

27.01.2022 16:51

Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü Samsun'un Terme ilçesinde bulunan kapalı pazar alanının çatısı kar yığınına dayanamayarak çöktü.

Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde bulunan kapalı pazar alanının çatısı kar yığınına dayanamayarak çöktü. Yaklaşık 150 esnafın tezgah açtığı pazar alanı kullanıma kapatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan kapalı pazar alanının çatısı, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası kar yığınına dayanamayarak çöktü. Tamamı demirden oluşan çatı, gün içerisinde eğilmeye başladıktan sonra polis ve zabıta ekipleri bölgeyi abluka altına alarak alanı kullanıma kapattı. 3 bin metrekare alana kurulu olan kapalı pazar yerinin çatısı, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Yaklaşık 150 pazar esnafının tezgah açtığı alanda, olayın gündüz yaşanmaması ise muhtemel facianın önüne geçti.

Mağduriyet yaşanmayacak

Pazar yerinde incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını ifade ederek, "Tüm ilçemize ve esnaflarımıza geçmiş olsun diyoruz. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. En geç yarın bilirkişi ile gerekli tutanaklar tutularak esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi daha konforlu bir pazar alanına kavuşturmak için çalışmalarımızı başlatacağız. Bu süreçte esnaflarımız ve hemşehrilerimizi mağdur bırakmamak adına tuhafiye pazarı ve Ramazan Sokağımızın olduğu bölgeyi geçici pazar alanı olarak hazırladık. Ekiplerimiz gerekli düzenleme ve temizleme çalışmalarını tamamlamak üzere. Bir süre esnafımız burada hizmet verecek. Sonrasında hızlı bir şekilde kapalı pazar alanımızla ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm ilçemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü
Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü
Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü
Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü
Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü
Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü
Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü
Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü
Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü
Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü

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Samsun, Zabıta, Polis, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da pazar yerinin çatısı çöktü - Son Dakika
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