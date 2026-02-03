Samsun\'da Polisten Silah Operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet fişek, 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet boş şarjör ve 111 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
