Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Şu an yazılımcı ihtiyacı had safhaya ulaştı. Çocuklarımızı şimdiden bu noktada hazırlamalıyız." dedi.

Dağlı, İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulundaki robotik kodlama sınıfı ve kütüphanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Samsun'un TEKNOFEST 2022 için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Kodlama atölyeleri, robotik kodlamalar, buna benzer atölyeler ve yarışmalara hazırlıkların tüm okullar, üniversiteler ve kurumlarda devam ettiğini anlatan Dağlı, bu tip çalışmaların küçük ancak çıktılarının büyük olduğunu vurguladı.

Özellikle robotik kodlamanın öneminin farkında olduklarını ifade eden Dağlı, "O kadar yazılımcıya ihtiyacımız var ki... Yazılımcı ihtiyacı had safhaya ulaştı. Çocuklarımızı şimdiden bu noktada hazırlamalıyız. Aksi takdirde yetişemeyiz. Çağın gerisinde kalma riskimiz var. Robotik kodlama atölyelerini artıracağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle eylem planı da hazırladık. Okullarımızda ikinci dönemden itibaren faaliyetleri hızlandıracağız." dedi.

Dağlı, kütüphanenin, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından oluşturulduğunu belirterek, "Aydınlık, sadece ışık vermekle olmuyor. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve insanımızı aydınlatmak kodlamayla, kütüphaneyle, kitapla, bilgiyle sağlanabiliyor." diye konuştu.

"Amacımız tüm okullarımızda kodlama laboratuvarları oluşturmak"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise kütüphanesiz okul kalmaması için yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini, her okulun kütüphaneye kavuştuğunu söyledi.

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi kapsamında okulun kodlama sınıfı hazırlandığını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Kodlama, hayatımızda artık çok önemli bir alan. Çocuklarımız için çok daha önemli. Herkesin kodlama bilmesi gereken bir çağa doğru gidiyoruz. Kullandığımız araçlardan evlerimizden iş yerlerimize kadar her yer bir kodlama alanına dönüşmüş durumda. Kodlamayı Samsun'da ilerletmemiz gerekiyor. Şu an okullarda yeterli seviyede olduğunu düşünmüyoruz. Amacımız tüm okullarımızda kodlama laboratuvarları oluşturmak ve eğitimleri gerçekleştirmek."

Konuşmaların ardından kodlama sınıfı ve kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.