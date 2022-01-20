Üye Girişi
Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek - Son Dakika

Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek

20.01.2022 16:24

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Şu an yazılımcı ihtiyacı had safhaya ulaştı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Şu an yazılımcı ihtiyacı had safhaya ulaştı. Çocuklarımızı şimdiden bu noktada hazırlamalıyız." dedi.

Dağlı, İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulundaki robotik kodlama sınıfı ve kütüphanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Samsun'un TEKNOFEST 2022 için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Kodlama atölyeleri, robotik kodlamalar, buna benzer atölyeler ve yarışmalara hazırlıkların tüm okullar, üniversiteler ve kurumlarda devam ettiğini anlatan Dağlı, bu tip çalışmaların küçük ancak çıktılarının büyük olduğunu vurguladı.

Özellikle robotik kodlamanın öneminin farkında olduklarını ifade eden Dağlı, "O kadar yazılımcıya ihtiyacımız var ki... Yazılımcı ihtiyacı had safhaya ulaştı. Çocuklarımızı şimdiden bu noktada hazırlamalıyız. Aksi takdirde yetişemeyiz. Çağın gerisinde kalma riskimiz var. Robotik kodlama atölyelerini artıracağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle eylem planı da hazırladık. Okullarımızda ikinci dönemden itibaren faaliyetleri hızlandıracağız." dedi.

Dağlı, kütüphanenin, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından oluşturulduğunu belirterek, "Aydınlık, sadece ışık vermekle olmuyor. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve insanımızı aydınlatmak kodlamayla, kütüphaneyle, kitapla, bilgiyle sağlanabiliyor." diye konuştu.

"Amacımız tüm okullarımızda kodlama laboratuvarları oluşturmak"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise kütüphanesiz okul kalmaması için yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini, her okulun kütüphaneye kavuştuğunu söyledi.

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi kapsamında okulun kodlama sınıfı hazırlandığını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Kodlama, hayatımızda artık çok önemli bir alan. Çocuklarımız için çok daha önemli. Herkesin kodlama bilmesi gereken bir çağa doğru gidiyoruz. Kullandığımız araçlardan evlerimizden iş yerlerimize kadar her yer bir kodlama alanına dönüşmüş durumda. Kodlamayı Samsun'da ilerletmemiz gerekiyor. Şu an okullarda yeterli seviyede olduğunu düşünmüyoruz. Amacımız tüm okullarımızda kodlama laboratuvarları oluşturmak ve eğitimleri gerçekleştirmek."

Konuşmaların ardından kodlama sınıfı ve kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek
Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek
Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek
Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek
Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek
Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek
Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek
Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek

YORUMLAR
500

Zülkif Dağlı, Osmangazi, Samsun, Yedaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek - Son Dakika


Hemşire Ömür Erez'in vurulduğu anlar kamerada! Hemşire Ömür Erez'in vurulduğu anlar kamerada!         
18:11
Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı         
16:49
Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın sözleri pes dedirtti: Kontrolümde cinler var Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın sözleri pes dedirtti: Kontrolümde cinler var         
15:56
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
18:11 Hemşire Ömür Erez'in vurulduğu anlar kamerada!
17:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan Kartal'da öldürülen hemşireyle ilgili açıklama: İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek
17:41 Danışmanı rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı: Siyasi hamleye dönüştürmek istiyorlar
17:39 Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak
17:26 AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi!
17:20 Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı
17:19 Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar
17:08 Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor
17:03 Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 18:26:42. #1.11#
SON DAKİKA: Robotik kodlama sınıfları oluşturulmasına hız verilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement