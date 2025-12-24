Samsun\'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu

Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte ve kaçak alkollü içki operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkollü içki kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda 17 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
