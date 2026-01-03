Samsun'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve bayrak yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve bayrak yürüyüşü yapıldı

Samsun\'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve bayrak yürüyüşü yapıldı
03.01.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla anma programı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla anma programı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Akdağ Kayak Merkezi'nde bir araya gelen katılımcılar, 200 metrelik Türk bayrağı açarak 1200 metrelik güzergahta Sarıkamış'ta şehit olan Mehmetçikleri anmak amacıyla yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Ladik Akdağ Doğa ve İzcilik Kampı'nda anma programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın milletin hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

Vatan uğruna can veren şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Dereci, "111 yıl önce Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda dondurucu soğukta şehadete yürüyen 90 bin vatan evladının aziz hatıralarını yad etmek, gençliğin, şühedanın izinde olduğunu göstermek için bir araya geldik." dedi.

Mehmetçiklerin Sarıkamış'ta bütün imkansızlıklara rağmen civanmertliğin en güzel örneğini sergilediğine işaret eden Dereci, "Mücadeleden kaçmamış, düşmana arkasını dönmemiş, vatanını canı pahasına korumuştur. Allahuekber ve Soğanlı Dağları, bu milletin din, namus ve vatan uğruna nasıl bedel ödediğine şahitlik etmiştir." ifadesini kullandı.

Programa Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Samsun Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Sarıkamış, Samsun, Güncel, Akdağ, Ladik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve bayrak yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:09:15. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve bayrak yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.