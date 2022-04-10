Samsun'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Samsun'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu

10.04.2022 21:54
Samsun'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu

Samsun'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Samsun'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Zülkif Dağlı, şeref ve onurla yazılan şanlı tarihe sahip çıkarak bu toprakları mukaddes bir vatan olarak emanet eden aziz şehitleri rahmetle andığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün, bu güzel vatan topraklarında huzur ve refah içerisinde yaşıyorsak bunu vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Mübarek ramazan ayının evlerimize bereket ve sevinç, şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve hayırlar getirmesini diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise polisin en büyük silahı halkın desteği ve güveni olduğunu söyledi.

İftara şehit polis memurlarının aileleri ile gazilerin yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, protokol üyeleriyle ve emniyet personeli katıldı.

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Samsun, Şehit, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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