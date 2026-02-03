Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medyadan havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan 6 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarından meskun mahallerde havaya ateş ettiği anları paylaşan 6 kişiyi tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Sosyal Medyada Ateş Eden 6 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?