Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı - Son Dakika

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Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı
6 saat önce
Samsun'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen Türk vatandaşı, gözaltına alındı.
Samsun'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen Türk vatandaşı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Canik ilçesi Yeni Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen K.B. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:04 Kaynak: AA
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