Samsun\'da Tır Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek otomobil ve SUV araca çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu İşgem Kavşağı Otogar istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan plakalı demir malzemesi yüklü 5414 TAG plakalı tırı kullanan Türkmenistan uyruklu 61 yaşındaki Allaberdi Hojakov, Çevre yolundan Ordu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 17 AAP 069 plakalı SUV tipi araç ile 55 AST 613 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle SUV tipi araçta bulunan Tolga Sevindik ve Egemen Anıl ile otomobilde bulunan Akın Karakoç yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Kazada tırda sıkışan sürücü Allaberdi Hojakov, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hojakov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN