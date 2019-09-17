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Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 yaralı

29 dakika önce

Samsun'da tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Duran idaresindeki 52 EJ 087 çekici 52 EJ 097 dorse plakalı tır, Kemal Uygun yönetimdeki 16 NL 05 plakalı otomobile çarptı. Kazada refüje savrulan otomobilde bulunan Sebahat Duran yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Sebahat Duran'ın Kavak ilçesinden hasta olduğu için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği, tedavisini tamamladıktan sonra evine dönerken kazada yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:30 Kaynak: İHA
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