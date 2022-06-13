Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

13.06.2022 13:56
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çiftehamam Caddesi Taşhan önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati K. idaresindeki 05 LH 533 plakalı hafif ticari araç, yaya 70 yaşlarındaki Metin Birer'e çarptı. Kazada yaralanan Metin Birer 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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