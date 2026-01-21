Samsun\'da Traktör Kazası: 1 Ölü

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Alaçam ilçesi Madenler Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senai Mete (58) idaresindeki 55 NL 319 plakalı traktör, Madenler - Alaçam istikametinde seyir halindeyken yolun buz tutması nedeniyle kayarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Senai Mete olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN